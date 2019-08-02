Ателье AC Schnitzer улучшило новый BMW X5

Полный комплект деталей от AC Schnitzer включает в себя 12-миллиметровые проставки для расширения колеи, специальные пружины для снижения центра тяжести, оригинальные бамперы, пороги и капот, диффузор, спойлер, нестандартную выхлопную систему, а также низкопрофильные шины с дисками 275/35 R22 спереди и 315/30 R22 сзади. В салоне изменения в штрихах — накладки на педали и крышка контроллера iDrive.
О технических доработках немцы пока не распространяются, но известно, что AC Schnitzer готовит новые блоки управления двигателем для версий M50i и xDrive 30d. Примерные показатели бензиновой версии известны: на BMW M850i xDrive с аналогичным двигателем мотористы повысили мощность с 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента до 600 сил и 850 Нм. Стоимость подобной доработки около 8700 евро (616 тысяч рублей по текущему курсу).
До выхода актуального BMW X5 M творение AC Schnitzer будет самым быстрым кроссовером X5 четвертого поколения. Вполне вероятно, что и вседорожник М-подразделения останется позади, ведь двигатель S63 на M5 G90 выдавал «всего» 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.
Цены на BMW X5 в России начинаются с 4 миллионов 890 тысяч рублей за версию xDrive 40i, а наиболее мощную модификацию M50i придётся выложить как минимум 6,2 миллиона рублей.