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11:14

Ателье AC Schnitzer улучшило новый BMW X5

В пакет доработок входит новый обвес, заниженная подвеска и расширение колеи

© AC Schnitzer
По традиции тюнинг от AC Schnitzer вариативен: можно заказать несколько вариантов винтовых пружин с занижением от 5 до 25 миллиметров, выбрать из четырёх комплектов 22-дюймовых дисков и приобрести отдельные детали аэродинамического обвеса. В ателье окрестили новинку «Боссом».

Полный комплект деталей от AC Schnitzer включает в себя 12-миллиметровые проставки для расширения колеи, специальные пружины для снижения центра тяжести, оригинальные бамперы, пороги и капот, диффузор, спойлер, нестандартную выхлопную систему, а также низкопрофильные шины с дисками 275/35 R22 спереди и 315/30 R22 сзади. В салоне изменения в штрихах — накладки на педали и крышка контроллера iDrive.

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Фото: AC Schnitzer

О технических доработках немцы пока не распространяются, но известно, что AC Schnitzer готовит новые блоки управления двигателем для версий M50i и xDrive 30d. Примерные показатели бензиновой версии известны: на BMW M850i xDrive с аналогичным двигателем мотористы повысили мощность с 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента до 600 сил и 850 Нм. Стоимость подобной доработки около 8700 евро (616 тысяч рублей по текущему курсу).

До выхода актуального BMW X5 M творение AC Schnitzer будет самым быстрым кроссовером X5 четвертого поколения. Вполне вероятно, что и вседорожник М-подразделения останется позади, ведь двигатель S63 на M5 G90 выдавал «всего» 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

Цены на BMW X5 в России начинаются с 4 миллионов 890 тысяч рублей за версию xDrive 40i, а наиболее мощную модификацию M50i придётся выложить как минимум 6,2 миллиона рублей.

Источник: bmwblog.com