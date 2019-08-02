Ателье AC Schnitzer улучшило новый BMW X5

До выхода актуального BMW X5 M творение AC Schnitzer будет самым быстрым кроссовером X5 четвертого поколения. Вполне вероятно, что и вседорожник М-подразделения останется позади, ведь двигатель S63 на M5 G90 выдавал «всего» 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

Цены на BMW X5 в России начинаются с 4 миллионов 890 тысяч рублей за версию xDrive 40i, а наиболее мощную модификацию M50i придётся выложить как минимум 6,2 миллиона рублей.