В России отзывают 19 тысяч BMW X6

В рамках отзыва на автомобилях проверят крепление и при необходимости проведут бесплатный ремонт: приварят к удерживающей скобе промежуточную вставку.

Аналогичная проблема ранее была выявлена и у других моделей баварского бренда. Например, несколько лет назад по той же причине в России отзывали 30 тысяч кроссоверов X3 и X4. Как и в случае с X6, удерживающие скобы Isofix на задних сиденьях не обладали достаточной прочностью.