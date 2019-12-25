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17:13

В России отзывают 19 тысяч BMW X6

Кроссоверы могут быть небезопасны для перевозки детей

Лиза Будрина
Компания BMW отправит в ремонт 19 087 экземпляров X6 и X6 M, которые были проданы в России с 2017 года по настоящее время, сообщает Росстандарт. Выяснилось, что при частом использовании креплений для детского кресла Isofix удерживающие скобы могут разрушиться и перевозка ребенка будет небезопасной.

В рамках отзыва на автомобилях проверят крепление и при необходимости проведут бесплатный ремонт: приварят к удерживающей скобе промежуточную вставку.

Аналогичная проблема ранее была выявлена и у других моделей баварского бренда. Например, несколько лет назад по той же причине в России отзывали 30 тысяч кроссоверов X3 и X4. Как и в случае с X6, удерживающие скобы Isofix на задних сиденьях не обладали достаточной прочностью.

В ноябре 2019 года BMW проводила отзывную кампанию X3 и X4 из-за ошибки при сборке. Тогда ремонт потребовался 36 автомобилям, реализованным с октября по настоящее время. Причина на заводе могли неправильно закрепить правую, левую или обе поворотные опоры. Выявленный дефект грозил потерей направляющей системы подвески колеса.

Источник: Росстандарт