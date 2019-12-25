В России отзывают 19 тысяч BMW X6

В рамках отзыва на автомобилях проверят крепление и при необходимости проведут бесплатный ремонт: приварят к удерживающей скобе промежуточную вставку.
Аналогичная проблема ранее была выявлена и у других моделей баварского бренда. Например, несколько лет назад по той же причине в России отзывали 30 тысяч кроссоверов X3 и X4. Как и в случае с X6, удерживающие скобы Isofix на задних сиденьях не обладали достаточной прочностью.
В ноябре 2019 года BMW проводила отзывную кампанию X3 и X4 из-за ошибки при сборке. Тогда ремонт потребовался 36 автомобилям, реализованным с октября по настоящее время. Причина – на заводе могли неправильно закрепить правую, левую или обе поворотные опоры. Выявленный дефект грозил потерей направляющей системы подвески колеса.