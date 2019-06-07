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14:10

Самый большой кроссовер BMW попал под отзыв в России

Из-за подушек безопасности в ремонт отправят 315 X7

Компания BMW объявила об отзыве в России 315 кроссоверов X7, проданных за последние два месяца. Причиной стала неправильная установка подушек безопасности. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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Отзыву подлежат BMW X7 (G07), реализованные в период с апреля по май 2019 года. Причина — «возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки», которая при аварии может не полностью раскрыться. Дилеры марки обязаны провести проверку и в случае чего правильно её установить.

Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев. Список VIN-номеров попадающих под действие сервисной акции автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.

Продажи BMW X7 в России начались весной. Флагманский кроссовер предлагается в трех версиях: xDrive30d (3.0 I6, 249 сил и 620 Нм момента), xDrive40i (3.0 I6, 340 сил и 450 Нм момента) и M50d (3.0 I6, 400 сил и 760 Нм момента). Начальная цена модели — 5 930 000 рублей.

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