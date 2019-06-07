Самый большой кроссовер BMW попал под отзыв в России

Отзыву подлежат BMW X7 (G07), реализованные в период с апреля по май 2019 года. Причина — «возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки», которая при аварии может не полностью раскрыться. Дилеры марки обязаны провести проверку и в случае чего правильно её установить.

Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев. Список VIN-номеров попадающих под действие сервисной акции автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.