В Сети появились данные о модификации X7 xDrive50i

Пульс

Флагманский кроссовер BMW получит активный М-дифференциал

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22 декабря 2017

В Сети появилась информация о самой мощной версии нового флагманского кроссовера BMW — X7 xDrive50i. Согласно спецификации, которая оказалась в распоряжении BMWBlog, вседорожник получит активный M-дифференциал, ранее недоступный для полноприводных моделей марки.

X7 xDrive50i будет оснащаться 4,4-литровой твин-турбо «восьмеркой» с индексом N63M. Агрегат мощностью 462 лошадиные силы будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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В список оснащения большого вседорожника войдут передние и задние сиденья с подогревом, пятизонный климат-контроль, функция массажа для водителя и переднего пассажира, система ночного видения с возможностью распознавания объектов и внедорожный пакет Xoffroad.

Ранее компания BMW опубликовала фотографии предсерийных экземпляров X7, сборка которых происходит на заводе в американском Спартанберге. Эти автомобили будут использоваться для испытаний в сложных климатических условиях и проверки модернизированной конвейерной линии.

Ожидается, что продажи вседорожника начнутся в конце 2018 года.

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