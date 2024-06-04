Новый российский бренд XCite раскрыл количество проданных автомобилей

В базовый список оборудования включены бесключевой доступ, диодная оптика и электропривод двери багажника. В салоне — цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с шестью динамиками. Также есть «зимний пакет» с подогревом руля и всех сидений.

В движение кроссовер приводит 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 147 лошадиных сил, который работает в тандеме с вариатором. Привод только передний. С места до 100 километров в час X-Cross 7 разгоняется за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 километров в час.