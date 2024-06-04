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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 10:21
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Новый российский бренд XCite раскрыл количество проданных автомобилей

Стартовая цена его первенца — 2,5 миллиона рублей
Стало известно, как продаются машины XCite. Производство пока единственной модели марки — кроссовера X-Cross 7 — стартовало в этом году на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Продажи в семи крупных российских городах начались 27 мая. Как сообщила пресс-служба XCite, за пять дней, с 27 по 31 мая, удалось реализовать 76 автомобилей. У кроссовера 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил, вариатор и передний привод.
Новый российский бренд XCite раскрыл количество проданных автомобилей
© Xcite
Мария Руцкая

На начальном этапе кроссоверы XCite X-Cross 7 продают в семи городах — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Тольятти, Нижнем Новгороде и Воронеже.

Их предлагают в двух уровнях исполнения и шести цветах кузова. Начальное Enjoy стоит от 2 499 000 рублей, Techno — от 2 636 000. Есть гарантия сроком три года или 100 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.

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В базовый список оборудования включены бесключевой доступ, диодная оптика и электропривод двери багажника. В салоне — цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с шестью динамиками. Также есть «зимний пакет» с подогревом руля и всех сидений.

В движение кроссовер приводит 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 147 лошадиных сил, который работает в тандеме с вариатором. Привод только передний. С места до 100 километров в час X-Cross 7 разгоняется за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 километров в час.

На этой неделе еще одна марка появилась в распоряжении калининградского «Автотора». Завод зарегистрировал наименование Ambervan. Оно может достаться легким коммерческим машинам — возможно, версии Ford Transit от JMC.

Источник:Газета.Ru
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#XCITE
#Россия
#Продажи