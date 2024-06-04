Новый российский бренд XCite раскрыл количество проданных автомобилей

Новый российский бренд XCite раскрыл количество проданных автомобилейСтартовая цена его первенца — 2,5 миллиона рублей
На начальном этапе кроссоверы XCite X-Cross 7 продают в семи городах — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Тольятти, Нижнем Новгороде и Воронеже.
Их предлагают в двух уровнях исполнения и шести цветах кузова. Начальное Enjoy стоит от 2 499 000 рублей, Techno — от 2 636 000. Есть гарантия сроком три года или 100 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.
В базовый список оборудования включены бесключевой доступ, диодная оптика и электропривод двери багажника. В салоне — цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с шестью динамиками. Также есть «зимний пакет» с подогревом руля и всех сидений.
В движение кроссовер приводит 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 147 лошадиных сил, который работает в тандеме с вариатором. Привод только передний. С места до 100 километров в час X-Cross 7 разгоняется за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 километров в час.
На этой неделе еще одна марка появилась в распоряжении калининградского «Автотора». Завод зарегистрировал наименование Ambervan. Оно может достаться легким коммерческим машинам — возможно, версии Ford Transit от JMC.