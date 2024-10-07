Автомобили Xcite появились на еще одном маркетплейсе

Приобрести их можно только по предоплате с карты, привязанной к профилю

Автомобили марки Xcite теперь можно купить на Wildberries. Молодая марка Xcite, которая собирает машины в Санкт-Петербурге, обрела еще одну площадку для продаж. Помимо автосалонов Lada и маркетплейса Ozon, Xcite стали продавать на Wildberries. Для заказа доступна пока единственная модель в линейке — кроссовер X-Cross 7. Его продают в тех же двух комплектациях Enjoy и Techno, которые доступны в дилерских центрах.