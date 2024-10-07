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Опубликовано 07 октября 2024, 09:37
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Автомобили Xcite появились на еще одном маркетплейсе

Приобрести их можно только по предоплате с карты, привязанной к профилю
Автомобили марки Xcite теперь можно купить на Wildberries. Молодая марка Xcite, которая собирает машины в Санкт-Петербурге, обрела еще одну площадку для продаж. Помимо автосалонов Lada и маркетплейса Ozon, Xcite стали продавать на Wildberries. Для заказа доступна пока единственная модель в линейке — кроссовер X-Cross 7. Его продают в тех же двух комплектациях Enjoy и Techno, которые доступны в дилерских центрах.
Автомобили Xcite появились на еще одном маркетплейсе
© Xcite
Мария Руцкая

Стоимость, указанная на момент покупки, финальная: при заказе ее спишут с карты, привязанной к профилю пользователя. После этого с ним свяжется менеджер дилера для заключения договора купли-продажи и согласования места доставки.

Xcite в стартовой комплектации Enjoy оценен в 2 549 000 рублей, в версии Techno — в 2 686 000 рублей. На Ozon, где бренд появился в середине сентября, цены слегка отличаются: они составляют 2 499 000 и 2 636 000 рублей соответственно.

Xcite X-Cross 7 собирают крупноузловым методом на экс-заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Комплектующие возят из Китая. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и вариатором; привод только передний.

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В базовом списке оборудования — светодиодная оптика, бесключевой доступ в салон и запуск с ключа, двухзонный климат-контроль, «зимний» пакет и электропривод двери багажника. Медиасистема с шестью динамиками поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

За сентябрь дилеры Xcite реализовали 1088 автомобилей — на 8,3 процента больше, чем в августе. Всего с января россияне купили почти 3,5 тысячи X-Cross 7. Вскоре к нему должна присоединиться еще одна модель — более крупный кроссовер X-Cross 8.

Источник:Xcite
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
#XCITE
#Продажи