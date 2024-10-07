Автомобили Xcite появились на еще одном маркетплейсе

Автомобили Xcite появились на еще одном маркетплейсеПриобрести их можно только по предоплате с карты, привязанной к профилю
Стоимость, указанная на момент покупки, финальная: при заказе ее спишут с карты, привязанной к профилю пользователя. После этого с ним свяжется менеджер дилера для заключения договора купли-продажи и согласования места доставки.
Xcite в стартовой комплектации Enjoy оценен в 2 549 000 рублей, в версии Techno — в 2 686 000 рублей. На Ozon, где бренд появился в середине сентября, цены слегка отличаются: они составляют 2 499 000 и 2 636 000 рублей соответственно.
Xcite X-Cross 7 собирают крупноузловым методом на экс-заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Комплектующие возят из Китая. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и вариатором; привод только передний.
В базовом списке оборудования — светодиодная оптика, бесключевой доступ в салон и запуск с ключа, двухзонный климат-контроль, «зимний» пакет и электропривод двери багажника. Медиасистема с шестью динамиками поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
За сентябрь дилеры Xcite реализовали 1088 автомобилей — на 8,3 процента больше, чем в августе. Всего с января россияне купили почти 3,5 тысячи X-Cross 7. Вскоре к нему должна присоединиться еще одна модель — более крупный кроссовер X-Cross 8.