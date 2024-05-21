Раскрыта цена кроссовера Xcite X-Сross 7

Раскрыта цена кроссовера Xcite X-Сross 7Как и ожидалось, он оказался дешевле оригинального Chery Tiggo 7 Pro
За 2,5 миллиона рублей дилерские центры предлагают забронировать автомобиль Xcite, внеся предоплату в размере пяти тысяч рублей. Цена исходной модели Chery, для сравнения, — от 2,82 миллиона рублей.
Снизить планку более чем на 300 тысяч удалось, вероятно, благодаря государственной компенсации утильсбора за автомобиль, производимый на бывшей петербургской площадке Nissan. Chery же платила полную ставку за ввозимую иномарку, которая, кстати, уже исчезла с российского сайта.
Xcite X-Cross 7 отличается от «китайца» только шильдиками и местом сборки. В движение кроссовер приводит полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил, пару которому составляет вариатор. Привод у автомобиля только передний.
Напомним, реализовывать машины бренда планируют через автосалоны АвтоВАЗа. При этом АвтоВАЗ в собственниках экс-предприятия Nissan уже не числится: в феврале его передали подведомственному Минпромторгу институту НАМИ. Сообщалось, что тольяттинский автогигант формально избавился от бывшего «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» для минимизации рисков, связанных с санкциями.