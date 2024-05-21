Раскрыта цена кроссовера Xcite X-Сross 7

За 2,5 миллиона рублей дилерские центры предлагают забронировать автомобиль Xcite, внеся предоплату в размере пяти тысяч рублей. Цена исходной модели Chery, для сравнения, — от 2,82 миллиона рублей.

Снизить планку более чем на 300 тысяч удалось, вероятно, благодаря государственной компенсации утильсбора за автомобиль, производимый на бывшей петербургской площадке Nissan. Chery же платила полную ставку за ввозимую иномарку, которая, кстати, уже исчезла с российского сайта.