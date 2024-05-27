Теперь официально: раскрыта стоимость Xcite X-Cross 7 российский сборки

Теперь официально: раскрыта стоимость Xcite X-Cross 7 российский сборкиВ понедельник, 27 мая, новинка российского автопрома поступила в продажу
Марка Xcite была зарегистрирована «Автозаводом Санкт-Петербурге» (такое название носит бывшее производство Nissan) для новых моделей российской сборки. Первой из них, поступившей в розничную продажу, стал среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Под капотом у него бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, который развивает 147 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с бесступенчатой коробкой передач, а привод у X-Cross 7 только передний. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 9,8 секунды, максимальная скорость составляет 186 километров в час.
Приводятся и другие характеристики: дорожный просвет кроссовера равен 190 миллиметрам (как у Haval Jolion), размер колесных дисков — 18 дюймов, габариты — 4500х1842х1705, а объем багажника — 475 литров или 1500 литров при сложенных сиденьях второго ряда.
я выбрал вместо рекламы.
В салоне у модели цифровая панель приборов диагональю семь дюймов и десятидюймовый тачскрин мультимедийной системы. Центральный подлокотник оснащен боксом с функцией охлаждения, есть электроусилитель руля, а сам руль имеет отделку кожей и регулируется по вылету и высоте. Предусмотрены три USB-разъема на переднем и заднем рядах.
В список оснащения комплектации Enjoy входят электропривод двери багажника, бесключевой доступ и дистанционный запуск с ключа, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с шестью динамиками. Кроме того, есть «зимний пакет», который включает подогрев руля, передних и задних сидений. Исполнение Techno отличается наличием панорамной крыши, беспроводной зарядки для смартфона, разноцветной атмосферной подсветки и расширенными регулировками кресел водителя и пассажира спереди.
В числе систем безопасности — шесть эйрбегов, антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при трогании на подъеме и мониторинг усталости водителя.
На Xcite X-Cross 7 распространяется гарантия сроком три года или 100 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.