Теперь официально: раскрыта стоимость Xcite X-Cross 7 российский сборки

Марка Xcite была зарегистрирована «Автозаводом Санкт-Петербурге» (такое название носит бывшее производство Nissan) для новых моделей российской сборки. Первой из них, поступившей в розничную продажу, стал среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Под капотом у него бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, который развивает 147 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с бесступенчатой коробкой передач, а привод у X-Cross 7 только передний. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 9,8 секунды, максимальная скорость составляет 186 километров в час.

Приводятся и другие характеристики: дорожный просвет кроссовера равен 190 миллиметрам (как у Haval Jolion), размер колесных дисков — 18 дюймов, габариты — 4500х1842х1705, а объем багажника — 475 литров или 1500 литров при сложенных сиденьях второго ряда.