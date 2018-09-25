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13:36

У Mercedes-Benz X-Class никогда не будет AMG-версии

Глава AMG считает, что японо-французские корни пикапа не позволят сделать такую модель

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Рендер Mercedes-AMG X-Class
Компания Mercedes-AMG не будет делать топовую версию пикапа X-Class. Причиной называется невозможность подсадить AMG-специфику к японо-французским корням машины, которая делит платформу с Nissan Navara и Renault Alaskan.

«У X-Class не будет AMG-версии, — заявил глава Mercedes-AMG Тобиас Моэрс во время встречи с журналистами на презентации GT 4-Door Coupe — Никогда». Об этом сообщает австралийский сайт CarSales. Отмечается, что компания также может испытываться недостаток в свободных ресурсах, так как увлечена другими проектами, и не готова выпускать модель, которая будет пользоваться низким спросом.

Без Mercedes-AMG самой мощной версией пикапа X-Class останется модификация X 350 d 4Matic с трехлитровым дизелем V6 мощностью 258 сил и 550 Нм крутящего момента. Сопряженный с семиступенчатым «автоматом», такой мотор способен разгоняться пикап до ста километров в час за 7,9 секунды. Максимальная скорость машины составляет 205 километров в час.

Mercedes-Benz X 350 d 4Matic

На российском рынке Mercedes-Benz X-Class доступен как с 3.0 V6, так и с дизельной «четверкой» объемом 2,3 литра. Мощность двигателя составляет 163 или 190 лошадиных сил. Цены на Mercedes-Benz X-Class начинаются от 2 899 000 рублей.

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