У Mercedes-Benz X-Class никогда не будет AMG-версии

«У X-Class не будет AMG-версии, — заявил глава Mercedes-AMG Тобиас Моэрс во время встречи с журналистами на презентации GT 4-Door Coupe — Никогда». Об этом сообщает австралийский сайт CarSales. Отмечается, что компания также может испытываться недостаток в свободных ресурсах, так как увлечена другими проектами, и не готова выпускать модель, которая будет пользоваться низким спросом.

Без Mercedes-AMG самой мощной версией пикапа X-Class останется модификация X 350 d 4Matic с трехлитровым дизелем V6 мощностью 258 сил и 550 Нм крутящего момента. Сопряженный с семиступенчатым «автоматом», такой мотор способен разгоняться пикап до ста километров в час за 7,9 секунды. Максимальная скорость машины составляет 205 километров в час.