Пикап Mercedes-Benz обзавелся спецверсией Edition 1

Шильдик Edition 1 может иметь только X-Class в модификации X 350d 4Matic, укомплектованный 3,0-литровым дизелем V6 мощностью 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Пикап также оборудован семиступенчатой автоматической трансмиссией 7G-Tronic Plus с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала.
Mercedes-Benz X 350d 4Matic Edition 1 может быть окрашен в один из трех цветов: черный Kabara Black, белый Bering White и серый Rock Grey. При этом вне зависимости от выбора у пикапа будет черная решетка радиатора, шильдики, рейлинги и черные 19-дюймовые колеса. В список оснащения машины входит защитное покрытие кузова и жесткая крышка платформы. В салоне установлены передние кресла с подогревом, эксклюзивные напольные коврики и заднее стекло с опускающимся окошком.
Цена спецверсии — 87 500 австралийских долларов или почти четыре миллиона рублей по текущему курсу. Цена базового X-Class с дизельным V6 в России составляет 4,2 миллиона рублей, а самый доступный варианта со 163-сильным мотором стоит 3 128 000 рублей.