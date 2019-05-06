Пикап Mercedes-Benz обзавелся спецверсией Edition 1

Mercedes-Benz X 350d 4Matic Edition 1 может быть окрашен в один из трех цветов: черный Kabara Black, белый Bering White и серый Rock Grey. При этом вне зависимости от выбора у пикапа будет черная решетка радиатора, шильдики, рейлинги и черные 19-дюймовые колеса. В список оснащения машины входит защитное покрытие кузова и жесткая крышка платформы. В салоне установлены передние кресла с подогревом, эксклюзивные напольные коврики и заднее стекло с опускающимся окошком.