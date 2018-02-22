Появились подробности о пикапе Mercedes-Benz для России

В базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пикап Mercedes-Benz X-Class. В России модель предложат в шести модификациях, с передним или полным приводом.

Базовые машины — Х220d и Х220d 4Matic — будут оснащаться 2,3-литровым дизелем мощностью 163 лошадиные силы (403 Нм крутящего момента). Привод — передний или полный. Коробка — только шестиступенчатая «механика». Модификации X 250 d и X 250 d 4Matic (190 сил и 450 Нм) будут комплектоваться семиступенчатым «автоматом».

В список оснащения Mercedes-Benz X класса войдет мультимедийная система с точкой доступа LTE WiFi и навигацией, система помощи при экстренном торможении, подъемная или сдвижная крышка багажной платформы, крыша с остеклением, ящик для хранения груза, а также камера заднего вида, система кругового обзора.

Пикап Mercedes-Benz X класс дебютировал летом прошлого года. Модель построили на платформе Nissan Navara с подвеской на двойных поперечных рычагах спереди и пружинной пятирычажкой сзади. Помимо агрегатов объемом 2,3 литра, в гамме двигателей пикапа должен появиться дизель 3.0 V6. Его отдача составит 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента.

Старт продаж запланирован на 1 марта текущего года. Цены пока не объявлены.