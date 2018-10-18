Видео: два «заряженных» Jaguar XE нарисовали на песке спираль ДНК

Jaguar XE 300 Sport оснащается двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 300 сил и 400 Нм момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С нуля до 100 километров в час он способен разгоняться за 5,7 секунды.

XE SV Project 8, построенный заводским подразделением SVO, укомплектован компрессорным двигателем 5.0 V8, отдача которого составляет 600 сил и 700 Нм момента. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 322 километра в час.