Дрэг-гонка: самый мощный серийный Jaguar против Mercedes-AMG E 63

Серия динамических испытаний отчасти объясняет, почему некоторые дилеры Jaguar до сих пор не могут продать седаны XE SV Project 8, хотя с момента дебюта модели прошло почти три года. Трековый седан выиграл у роскошного универсала всего одну дисциплину из четырёх.