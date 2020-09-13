Дрэг-гонка: самый мощный серийный Jaguar против Mercedes-AMG E 63

Jaguar XE SV Project 8 — лимитированная спецверсия седана от заводского ателье Special Vehicle Operations. Под капотом форсированный до 600 лошадиных сил (700 Нм) компрессорный V8 объёмом 5,0 литра. Трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат», привод полный.
В заездах участвовала облегчённая версия «Ягуара» с пакетом Track Pack у которой помимо карбонового аэродинамического обвеса, титанового выхлопа и керамических подшипников установлены гоночные ковши и каркас безопасности. Результат — седан весит всего 1670 килограммов. Цены XE SV Project 8 на уровне суперкара и достигают 180 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: Jaguar XE SV Project 8
Универсал Mercedes-AMG E 63 S Estate тяжелее соперника на 270 килограммов. Под капотом 4,0-литровая «битурбовосьмёрка» мощностью 612 лошадиных сил и крутящим моментом 850 Нм. Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат», полный привод 4Matic. Двухобъёмник Mercedes-AMG почти в два раза дешевле «Ягуара» — цена в Великобритании около 100 тысяч фунтов стерлингов.
Видео: YouTube-канал carwow
Серия динамических испытаний отчасти объясняет, почему некоторые дилеры Jaguar до сих пор не могут продать седаны XE SV Project 8, хотя с момента дебюта модели прошло почти три года. Трековый седан выиграл у роскошного универсала всего одну дисциплину из четырёх.