Новости
Опубликовано 04 февраля 2026, 14:03
1 мин.

Xiaomi назвала дату премьеры обновленного седана SU7

Xiaomi готовит премьеру обновленного электромобиля SU7 19 марта. При этом в Китае предварительные заказы на автомобиль уже открыты. На этапе предзаказа цена варьируется от 230 тыс. до 310 тыс. юаней (От 2,55 млн рублей на момент публикации).
Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
© Xiaomi
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Глава компании Лэй Цзюнь подтвердил, что первые тестовые образцы появятся в шоу-румах 13 февраля.

Внешне изменения у обновленного Xiaomi SU7 минимальны, но в салоне появились новая рулевая колонка, расширенная мягкая отделка и светодиодная подсветка. Ключевые обновления касаются технологий: все версии теперь оснащены лидаром, более мощным процессором для автопилота (700 TOPS) и усиленной системой пассивной безопасности с девятью подушками.

Силовая установка также была улучшена. Во всех комплектациях теперь стоит единый двигатель V6s Plus, что повысило мощность базовых версий до 320 л.с. Значительно улучшилась и зарядка. Запас хода для всех версий увеличился, в Pro-версии достигнув рекордных 902 км.

Ранее россиянам назвали пять причин, из-за которых не заводится двигатель в мороз.

Источник:Carnewschina
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Xiaomi