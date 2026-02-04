Xiaomi назвала дату премьеры обновленного седана SU7

Глава компании Лэй Цзюнь подтвердил, что первые тестовые образцы появятся в шоу-румах 13 февраля.

Внешне изменения у обновленного Xiaomi SU7 минимальны, но в салоне появились новая рулевая колонка, расширенная мягкая отделка и светодиодная подсветка. Ключевые обновления касаются технологий: все версии теперь оснащены лидаром, более мощным процессором для автопилота (700 TOPS) и усиленной системой пассивной безопасности с девятью подушками.

Силовая установка также была улучшена. Во всех комплектациях теперь стоит единый двигатель V6s Plus, что повысило мощность базовых версий до 320 л.с. Значительно улучшилась и зарядка. Запас хода для всех версий увеличился, в Pro-версии достигнув рекордных 902 км.

Ранее россиянам назвали пять причин, из-за которых не заводится двигатель в мороз.