Xiaomi пообещала не ограничивать скорость электрокаров после жалоб владельцев

О том, что самая мощная версия SU7 Ultra с завода выезжает с ограничениями, было известно еще на старте продажи — доступ к полной мощности и максимальной скорости (350 километров в час вместо 140) разблокировался только после того, как новоиспеченный владелец проедет на машине больше 300 километров.

На прошлой неделе Xiaomi выпустила версию 1.7.0 своего программного обеспечения, которая вводила еще более жесткие ограничения: отдача установки была урезана с 1548 лошадиных сил до 900 сил в обычном режиме вождения, а также появилась 60-секундная задержка старта с функцией Launch Control, чтобы водители не срывались на полной скорости со светофора.