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Опубликовано 28 февраля 2025, 11:00
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Xiaomi SU7 Ultra удивил ценой

Электрокар стоит намного дешевле Zeekr 001 FR и Porsche Taycan Turbo GT
Xiaomi продала годовой тираж SU7 Ultra за два часа. Первую партию машин компания предложила по специальной цене 529 900 юаней, тогда как без скидки начальная «Ультра» стоит на 46 тысяч юаней дороже. Электрокар получил богатое оснащение, в которое вошли активные аэродинамические элементы. А еще для него доступен трековый пакет.
Xiaomi SU7 Ultra удивил ценой
© Xiaomi Auto
Алексей Носаченко

Компания Xiaomi Auto запустила в продажу экстремальный электрический седан SU7 Ultra. Цена, как и полагается, оказалась ниже ожидаемой, причем первая партия машин продаётся уже со скидкой всего за 529 900 юаней (без скидки — 575 900 ¥). Для сравнения: играющий в той же лиге, что и «Ультра», Zeekr 001 FR стоит от 769 тысяч, а Porsche Taycan Turbo GT — от 1,998 миллиона. Стоит ли удивляться, что за первые два часа Xiaomi удалось реализовать весь годовой объем.

Xiaomi SU7 Ultra удивил ценой

© Xiaomi Auto

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От обычного SU7 электрокар с приставкой Ultra отличается настройками шасси, аэродинамикой и силовой установкой. Здесь она трехмоторная, с комбинированной отдачей 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента. Разгон до ста у «Ультры» занимает 1,98 секунды, правда, время указано с выбегом и полусликами. C шинами класса UHP показатель увеличится до 2,1 секунды, а с туринговыми — до 2,3. Паспортная максималка четырехдверки превышает 350 километров в час.

Xiaomi SU7 Ultra удивил ценой

© Xiaomi Auto

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Начальный SU7 Ultra можно заказать в одном из пяти цветов. Покупателю не придется платить за углепластиковые корпуса зеркал, пороги, передний спойлер, генерирующий до 57 килограммов прижима, и активный задний диффузор. Также в оснащение входят двухкамерная пневмоподвеска, углерод-крамические тормоза Akebono с шестипоршневыми суппортами спереди, мультимедиа на чипе Qualcomm Snapdragon 8295, аудиосистема с 25 динамиками и логотип на капоте из 24-каратного золота.

Xiaomi SU7 Ultra удивил ценой

© Xiaomi Auto

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Углепластиковая крыша, которая позволит скинуть 11 «кило», идет отдельно либо в составе трекового пакета. Туда же входят кованые колеса диаметром 21 дюйм, шины Pirelli P Zero Trofeo RS, тормозные колодки Endless MA45B для гонок на выносливость и винтовые стойки Bilstein EVO R с 10 уровнями регулировки сжатия и отбоя. Будет у SU7 Ultra и спецверсия Nurburgring Edition стоимостью более 800 тысяч юаней, близкая к прототипу, установившему рекорд прохождения Северной петли.

Источник:Xiaomi Auto
Автор:Алексей Носаченко
Теги:
#Xiaomi
#SU7
#Электрокары