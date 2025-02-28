Xiaomi SU7 Ultra удивил ценой

Xiaomi SU7 Ultra удивил ценойЭлектрокар стоит намного дешевле Zeekr 001 FR и Porsche Taycan Turbo GT
Компания Xiaomi Auto запустила в продажу экстремальный электрический седан SU7 Ultra. Цена, как и полагается, оказалась ниже ожидаемой, причем первая партия машин продаётся уже со скидкой всего за 529 900 юаней (без скидки — 575 900 ¥). Для сравнения: играющий в той же лиге, что и «Ультра», Zeekr 001 FR стоит от 769 тысяч, а Porsche Taycan Turbo GT — от 1,998 миллиона. Стоит ли удивляться, что за первые два часа Xiaomi удалось реализовать весь годовой объем.
От обычного SU7 электрокар с приставкой Ultra отличается настройками шасси, аэродинамикой и силовой установкой. Здесь она трехмоторная, с комбинированной отдачей 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента. Разгон до ста у «Ультры» занимает 1,98 секунды, правда, время указано с выбегом и полусликами. C шинами класса UHP показатель увеличится до 2,1 секунды, а с туринговыми — до 2,3. Паспортная максималка четырехдверки превышает 350 километров в час.
Начальный SU7 Ultra можно заказать в одном из пяти цветов. Покупателю не придется платить за углепластиковые корпуса зеркал, пороги, передний спойлер, генерирующий до 57 килограммов прижима, и активный задний диффузор. Также в оснащение входят двухкамерная пневмоподвеска, углерод-крамические тормоза Akebono с шестипоршневыми суппортами спереди, мультимедиа на чипе Qualcomm Snapdragon 8295, аудиосистема с 25 динамиками и логотип на капоте из 24-каратного золота.
Углепластиковая крыша, которая позволит скинуть 11 «кило», идет отдельно либо в составе трекового пакета. Туда же входят кованые колеса диаметром 21 дюйм, шины Pirelli P Zero Trofeo RS, тормозные колодки Endless MA45B для гонок на выносливость и винтовые стойки Bilstein EVO R с 10 уровнями регулировки сжатия и отбоя. Будет у SU7 Ultra и спецверсия Nurburgring Edition стоимостью более 800 тысяч юаней, близкая к прототипу, установившему рекорд прохождения Северной петли.