Xiaomi SU7 Ultra удивил ценой

Компания Xiaomi Auto запустила в продажу экстремальный электрический седан SU7 Ultra. Цена, как и полагается, оказалась ниже ожидаемой, причем первая партия машин продаётся уже со скидкой всего за 529 900 юаней (без скидки — 575 900 ¥). Для сравнения: играющий в той же лиге, что и «Ультра», Zeekr 001 FR стоит от 769 тысяч, а Porsche Taycan Turbo GT — от 1,998 миллиона. Стоит ли удивляться, что за первые два часа Xiaomi удалось реализовать весь годовой объем.