Xiaomi унизит Porsche выпуском 1000-сильного кроссовера

Новинка получит двухмоторную систему полного привода. Передний двигатель развивает 288 кВт, а задний — 450 кВт, так что суммарная отдача агрегатов составит 738 кВт или 990 л.с. Это позволит автомобилю разгоняться до 300 км/ч.

Длина Xiaomi YU7 GT — 5015, ширина — 2007, а высота — 1597 мм. Размер колёсноый базы — 3000 мм. Снаряженная масса автомобиля равна 2460 кг, из которых 666 кг приходится на аккумуляторный блок. Общий запас хода — 705 км.