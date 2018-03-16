«Нелегальный» роскошный хэтчбек Jaguar выставили на продажу

На британском сайте The Market появилось объявление о продаже хэтчбека Jaguar XJS. Модификация с таким кузовом никогда не выпускалась официально – она была «перекроена» из купе бывшим сотрудником «Ягуара».

Идею о постройке хэтчбека он вынашивал с 1981 года, но занялся переделкой машины только в 2008-м. Источником вдохновения для постройки автомобиля стали работы других кузовных ателье: в частности, речь идет о шутинг-брейке XJS Eventer от Lynx Engineering.

За основу хэтчбека был взят XJS AJ6 с четырехлитровым двигателем и автоматической трансмиссией. Машине удалили заднюю часть кузова и сделали новый топливный бак из нержавеющей стали.

Финальные работы по конверсии провела автомастерская James Sidwell Classic Cars: установила кузовные панели, верхний стоп-сигнал и фонари. XJS также получил колесные диски от седана XJR 1993 года и овальные выхлопные трубы от модификации Celebration, выпущенной в честь 60-летия Jaguar. Всего на переделку машины ушло 58 часов.

Построенный в единственном экземпляре хэтчбек Jaguar XJS стоит 19 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Пробег машины составляет почти 190 тысяч километров.

Еще один необычный Jaguar, на этот раз рестомод XJ, подготовленный подразделением Jaguar Classic, представили на автосалоне в Женеве. Автомобиль построили для барабанщика группы Iron Maiden Нико Макбрэйна. На модификацию кузова, салона, силовой установки и подвески ушло 3500 часов, а также 4000 новых запчастей и узлов.