Jaguar построил уникальный 34-летний XJ для барабанщика Iron Maiden

На Женевском автосалоне состоялась премьера рестомода Jaguar XJ, построенного подразделением Jaguar Classic для барабанщика группы Iron Maiden Нико Макбрэйна. Автомобиль, ставший частью празднования 50-летнего юбилея модели, получил оригинальные стилистические решения и «музыкальное» название — Greatest Hits.

Рестомод построен на базе модели XJ6 образца 1984 года. На модификацию кузова, салона, силовой установки и подвески ушло 3500 часов, а также 4000 новых запчастей и узлов.

В частности, Jaguar получил новый передний и задний бампер, крылья, пороги, регулируемую подвеску, светодиодные фары, ручки дверей и боковые зеркала от XJ Series II, сиденья с новым профилем, современную мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и новый кондиционер. При этом для машины сохранили оригинальную статуэтку на капоте и ключ зажигания.

В отделке интерьера седана используется красная кожа, черная алькантара и шпон платана, из которого также делают барабаны. Поворотные регуляторы на центральной панели выполнены из алюминия в стиле ручек гитарных усилителей.

Под капотом Jaguar XJ установлена 4,2-литровая рядная «шестерка» с карбюраторами от E-Type. Отдача мотора не сообщается.

Подразделение Jaguar Classic, которое занимается восстановлением и постройкой «классических» моделей, неоднократно возвращала к жизни легендарные машины. Так, в 2014 году производитель возродил купе E-Type Lightweight, а в 2016-м – XKSS. Теперь компания намерена возобновить мелкосерийное производство спорткара D-Type. Всего будет выпущено 25 автомобилей, которые будут полностью идентичны машинам 1950-х годов.

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