Xpeng оснастила кроссовер «умным» рулем: машина управляет колесами без водителя

GX оснащен интеллектуальным полным приводом на 800 вольт: два электромотора с коаксиальным приводом из смешанного карбида кремния выдают 430 кВт, 695 Н·м и 585 л.с. Система позволяет управлять всеми колесами, улучшая маневренность крупного внедорожника. Платформа поддерживает сверхбыструю зарядку 5C. Другие характеристики — емкость батареи, запас хода, динамика разгона — пока не раскрыты.

Шестиместный внедорожник Xpeng GX отличается внушительными габаритами: 5265 мм в длину, 1999 мм в ширину, 1800 мм в высоту, а колесная база достигает 3115 мм. Это ставит модель в один ряд с самыми крупными SUV Китая. Салон выполнен по схеме 2+2+2. Стандартная комплектация предусматривает 22-дюймовые многоспицевые колесные диски, для заказчиков также доступны 21-дюймовые спортивные или низкопрофильные шины. 800-вольтовая архитектура спроектирована с запасом на будущее: она совместима с перспективными датчиками уровня L4 и вычислительной системой Xpeng ADAS.

