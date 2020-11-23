Седан Xpeng P7 обзавелся необычными дверями

Двери-ножницы P7 Wing оснащены электрическим приводом и радарными датчиками на каждом борту, которые не допускают их повреждения, например, о высокий бордюр. При этом разблокировать двери можно как минимум пятью разными способами: с помощью брелока, цифрового ключа, обменивающегося данными с машиной по Bluetooth или NFC, мобильного приложения, кнопкой в салоне, а также голосом.