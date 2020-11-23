Седан Xpeng P7 обзавелся необычными дверями

Выставочный экземпляр Xpeng P7 Wing окрасили в яркий кислотно-зеленый цвет, хотя для рекламного фотосета компания выбрала более спокойный оттенок. Помимо дверей в стиле суперкаров, седан оборудован цифровой «приборкой» диагональю 10,25 дюйма, дисплеем мультимедиа на 14,97 дюйма, фирменным автопилотом XPilot 3.0 с 32 датчиками и аудиосистемой Dynaudio, у которой 18 динамиков и концертное качество звука.
Двери-ножницы P7 Wing оснащены электрическим приводом и радарными датчиками на каждом борту, которые не допускают их повреждения, например, о высокий бордюр. При этом разблокировать двери можно как минимум пятью разными способами: с помощью брелока, цифрового ключа, обменивающегося данными с машиной по Bluetooth или NFC, мобильного приложения, кнопкой в салоне, а также голосом.
Седан Xpeng P7 Wing предложен в двух модификациях, с задним или полным приводом. Первый вариант оснащен 266-сильным электромотором, проезжает без подзарядки 670 километров в цикле NEDC и стоит от 366 900 юаней (4,2 миллиона рублей). Полноприводный High-Performance имеет в своем распоряжении два электромотора (спереди — 163 силы, сзади — 266) и оценен в 409 000 юаней (4,7 миллиона рублей). Запас хода — 562 километра.