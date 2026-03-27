Опубликовано 27 марта 2026, 18:06
1 мин.

Xpeng спас Volkswagen в Китае своими технологиями для кроссовера

Volkswagen выпустил самый мощный электрокроссовер дешевле ID.4 . Результатом сотрудничества Volkswagen с Xpeng стал запуск производства ID. Unyx 08 — самого большого и мощного электрического внедорожника VW. Два электромотора выдают 496 л.с., а цена новинки оказалась ниже, чем у ID.4. Об этом сообщает Carscoops.
Арина Лысенко
Дизайн нового внедорожника не похож ни на один из продаваемых на Западе автомобилей VW, и это совсем не плохо. Передняя часть отличается элегантностью, замысловатыми светодиодными дневными ходовыми огнями и черными элементами. Плавные боковые линии сужаются к современной задней части с подсвеченным логотипом VW. В целом, его длина составляет 5000 мм, ширина — 1954 мм, высота — 1672 мм, а колесная база — 3030 мм.

Автомобиль базируется на 800-вольтовой электрической платформе. Аккумуляторы емкостью 82 и 95 кВт·ч поставляет CATL. Покупателям доступны две модификации: заднеприводная с мотором 308 л.с. и полноприводная с двумя двигателями суммарной мощностью 496 л.с. Такая версия ускоряется до 100 км/ч за 4,9 секунды.

