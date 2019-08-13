Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:23

Lada выпустит «клубную» версию хэтчбека XRay

XRay получит новую модификацию с внешними атрибутами и дополнительными опциями

© masscars.ru
Волжский автозавод расширит гамму XRay, подготовив кросс-хэтч с оригинальным списком опций и новыми деталями в интерьере и экстерьере. Внешне версия под названием #CLUB будет отличаться чёрной крышей, логотипами на дверях, штрихами в отделке салона и изменённым блоком управления в водительской двери.

По информации сайта MassCars.ru, сборка специального тиража «Икс-реев» уже началась. Исполнение #CLUB будет базироваться на средней комплектации Comfort, но наряду с обычным оснащением особая версия получит несколько дополнительных опций.

АвтоВАЗ наверняка рассчитывает подстегнуть спрос на XRay за счёт выпуска ограниченной серии #CLUB, ведь несмотря на все маркетинговые ходы продажи кросс-хэтчей падают. Сегодня XRay — самый непопулярный продукт в линейке моделей Волжского автозавода. По итогам первого полугодия 2019-го число покупателей «Икс-реев» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 16 процентов.

Отрицательно на продажах могут сказаться и жалобы дилеров. Производитель до сих пор не сформировал номенклатуру запчастей для машин с вариатором, и в дилерских центрах нет даже базового набора деталей для техобслуживания.

Источник: Masscars