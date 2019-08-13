Lada выпустит «клубную» версию хэтчбека XRay

АвтоВАЗ наверняка рассчитывает подстегнуть спрос на XRay за счёт выпуска ограниченной серии #CLUB, ведь несмотря на все маркетинговые ходы продажи кросс-хэтчей падают. Сегодня XRay — самый непопулярный продукт в линейке моделей Волжского автозавода. По итогам первого полугодия 2019-го число покупателей «Икс-реев» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 16 процентов.

Отрицательно на продажах могут сказаться и жалобы дилеров. Производитель до сих пор не сформировал номенклатуру запчастей для машин с вариатором, и в дилерских центрах нет даже базового набора деталей для техобслуживания.