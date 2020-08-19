Стартовало производство «молодёжной» версии Lada XRay Cross Black

Судя по опубликованному снимку, на принадлежность XRay Cross к серии Black будет указывать логотип на задней стойке автомобиля. В числе других отличий от стандартной модели – чёрная глянцевая крыша и салон, выполненный в чёрном цвете, включая обивку кресел и потолка. В сообществе уверяют, что на деле XRay Cross Black представляет собой «тот же Instinct, только с салоном другого цвета и другими шильдиками». Например, у исполнения Instinct позаимствовали 17-дюймовые диски Proton.

Xray Cross Black укомплектуют двигателем Renault H4Mk объёмом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил в паре с вариатором Jatco JF015E.