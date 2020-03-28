АвтоВАЗ выпустил спецверсию Lada XRay, которая стоит более миллиона рублей

По информации «Автоброкера» продажи новинки начнутся 3 апреля, однако официально ни дата начала продаж, ни цена спецверсии не подтверждена. «Обычные» Lada XRay Cross с базовым набором опций с двигателем 1.8 и «механикой» в настоящий момент можно приобрести за 767 900 рублей, а топ-версия Luxe/Prestige с вариатором и мотором 1.6 обойдётся в 979 900 рублей.