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19:38

АвтоВАЗ выпустил спецверсию Lada XRay, которая стоит более миллиона рублей

Самарским журналистам удалось узнать начальную цену Lada XRay Cross в исполнении Instinct

© Автоброкер
Сергей Ильин
Цена новой спецверсии Lada XRay Cross преодолеет психологическую отметку 1 миллион рублей, сообщает самарский портал «Автоброкер». Первые экземпляры кросс-хэтча в комплектации Instinct оценили в 1 033 900 рублей, однако цена ещё может быть скорректирована в сторону увеличения. Продажи XRay Cross Instinct начнутся в начале апреля.

Первые экземпляры XRay Cross Instinct уже доставили в салоны официальных дилеров Lada. Внешне от обычных кросс-хэтчей спецверсия отличается контрастными чёрными глянцевыми вставками на кузове, двухцветными дисками с алмазной шлифовкой и логотипами Instinct. Рекомендованная производителем цена 1 033 900 рублей может быть увеличена на 5-7 тысяч рублей в ходе апрельского повышения цен на весь модельный ряд Lada.

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Lada XRay Cross Instinct

Фото: Автоброкер

Ключевым техническим отличием XRay Cross Instinct является мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым тачскрином и функцией голосового управления. Другие особенности спецверсии — обивка сидений кожей с тканью, 4G-модем и камера заднего вида. За основу комплектации Instinct взята топ-версия Luxe/Prestige с вариатором и 113-сильным двигателем Renault объёмом 1,6 литра.

По информации «Автоброкера» продажи новинки начнутся 3 апреля, однако официально ни дата начала продаж, ни цена спецверсии не подтверждена. «Обычные» Lada XRay Cross с базовым набором опций с двигателем 1.8 и «механикой» в настоящий момент можно приобрести за 767 900 рублей, а топ-версия Luxe/Prestige с вариатором и мотором 1.6 обойдётся в 979 900 рублей.

Источник: Автоброкер