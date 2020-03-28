АвтоВАЗ выпустил спецверсию Lada XRay, которая стоит более миллиона рублей

Первые экземпляры XRay Cross Instinct уже доставили в салоны официальных дилеров Lada. Внешне от обычных кросс-хэтчей спецверсия отличается контрастными чёрными глянцевыми вставками на кузове, двухцветными дисками с алмазной шлифовкой и логотипами Instinct. Рекомендованная производителем цена 1 033 900 рублей может быть увеличена на 5-7 тысяч рублей в ходе апрельского повышения цен на весь модельный ряд Lada.
Фото: Автоброкер
Ключевым техническим отличием XRay Cross Instinct является мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым тачскрином и функцией голосового управления. Другие особенности спецверсии — обивка сидений кожей с тканью, 4G-модем и камера заднего вида. За основу комплектации Instinct взята топ-версия Luxe/Prestige с вариатором и 113-сильным двигателем Renault объёмом 1,6 литра.
По информации «Автоброкера» продажи новинки начнутся 3 апреля, однако официально ни дата начала продаж, ни цена спецверсии не подтверждена. «Обычные» Lada XRay Cross с базовым набором опций с двигателем 1.8 и «механикой» в настоящий момент можно приобрести за 767 900 рублей, а топ-версия Luxe/Prestige с вариатором и мотором 1.6 обойдётся в 979 900 рублей.