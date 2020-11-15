АвтоВАЗ вернул гидроусилитель руля на XRay после жалоб клиентов

Пресс-служба АвтоВАЗа заявила, что, начиная с ноября 2020 года, все Lada XRay со 106-сильным «атмосферником» 1.6 комплектуются доработанным гидроусилителем рулевого управления. Изменения в конструкцию внесены после жалоб клиентов на избыточную обратную связь на плохой дороге и отсутствие обратной связи на скорости.
Портал «Лада-онлайн» уточняет, что владельцы XRay отмечали «биение» руля на неровностях и потерю информативности рулевого управления с ростом скорости. Проблема характерна для хэтчбеков с электроусилителем рулевого управления. Теперь от электрогидравлического усилителя руля отказались в пользу конструкции с механическим насосом.
До ноября 2020 года традиционный гидроусилитель руля ставили только на базовую версию Lada XRay в комплектации Standard. Теперь более простая система вернулась на все хэтчбэки с мотором 1.6 и 5-скоростной «механикой» вне зависимости от оснащения.
Ранее на этой неделе стало известно, что АвтоВАЗ изменил конструкцию отечественного двигателя 1.8, который ставится на Vesta и XRay. Мотористы решили заменить головку блока цилиндров: предположительно, модернизация обусловлена стремлением избавиться от «масложора».