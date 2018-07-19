Внедорожная Lada XRay: новые подробности

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «вседорожную» модификацию хэтчбека Lada XRay – Cross. Серийный вариант модели покажут, как ожидается, в конце августа на Московском автосалоне.

Длительный тест Lada XRay: часть первая и вторая

Из документа следует, что Cross-модификация окажется на шесть миллиметров длиннее, на 46 миллиметров шире и на 75 миллиметров выше обычного хэтчбека XRay. Длина новинки достигнет 4171 миллиметра, ширина – 1810 миллиметров, а высота – 1645 миллиметров. Колея передних и задних колес увеличится до 1503 и 1546 миллиметров соответственно.

Кроме того, новинка получит задние дисковые тормоза вместо «барабанов» и 17-дюймовые колеса с шинами размерности 215/50. Дорожный просвет модели, как ожидается, увеличится со 195 до более чем 200 миллиметров.

Концепт-кар Lada XRay Cross

Ранее предполагалось, что «вседорожный» вариант XRay могут оснастить полным приводом, однако в итоге от него «АвтоВАЗу» пришлось отказаться из-за высокой стоимости и массы. В документах Росстандарта также нет указаний на наличие полного привода у модели.

Концептуальный вариант Lada XRay Cross показали два года назад на автосалоне в Москве, а в феврале этого в Тольятти заметили тестовый прототип серийной модели.

Сейчас хэтчбек XRay предлагается со 106-сильным мотором 1.6 и 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 силы. Цены начинаются от 629,9 тысячи рублей.