Названы цены на Lada XRay Cross

Для сравнения, цены на Renault Sandero Stepway начинаются от 689 990 рублей за машину с 82-сильным двигателем. Эта модель доступна только с моторами 1.6: 102-сильный вариант обойдется минимум в 759 990 рублей, а 113-сильный – в 729 990.

Kia Rio X-Line со 123-сильным мотором стоит от 849,9 тысячи рублей, а переднеприводная «Крета» с таким же агрегатом обойдется в 904,9 тысячи рублей.