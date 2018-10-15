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15:52

Названы цены на Lada XRay Cross

Автомобиль будет доступен только с мотором 1.8

Стали известны цены на «вседорожную» модификацию хэтчбека Lada XRay – Cross. Как сообщает корреспондент «Мотора», цены на модель будут начинаться от 729,9 тысячи рублей. При этом самый доступный вариант обычного «ИксРэя» с мотором 1.8 обойдется на 50 тысяч рублей дешевле.

Базовой для Lada XRay Cross станет комплектация Classic. В ее состав входят фронтальные подушки безопасности, ABS и система стабилизации, центральный замок, сигнализация, электропривод передних стекол и 17-дюймовые легкосплавные диски.

КомплектацияЦена (рублей)
Classic729 900
Classic с пакетом Optimaот 766 900
Comfortот 809 900
Luxeот 859 900
Luxe с пакетом Prestigeот 888 900

Кондиционер и аудиосистема появятся только в версии Classic с пакетом опций Optima, а комплектация Comfort дополнительно получит подогрев сидений, зеркал, электропривод задних стекол, парктроник, противотуманные фары и систему выбора режимов движения.

В оснащение модификации Luxe входит обогрев лобового стекла и руля, подогрев задних сидений, датчики дождя и света, климат-контроль, а также кожаная отделка руля и рычага КПП. Топовый вариант получит мультимедийную систему с навигацией и камеру заднего вида.

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Хэтчбек будет предлагаться со 122-сильным двигателем 1.8, который сможет работать в паре с «механикой» или «роботом».

Для сравнения, цены на Renault Sandero Stepway начинаются от 689 990 рублей за машину с 82-сильным двигателем. Эта модель доступна только с моторами 1.6: 102-сильный вариант обойдется минимум в 759 990 рублей, а 113-сильный – в 729 990.

Kia Rio X-Line со 123-сильным мотором стоит от 849,9 тысячи рублей, а переднеприводная «Крета» с таким же агрегатом обойдется в 904,9 тысячи рублей.

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