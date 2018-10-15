Названы цены на Lada XRay Cross

Базовой для Lada XRay Cross станет комплектация Classic. В ее состав входят фронтальные подушки безопасности, ABS и система стабилизации, центральный замок, сигнализация, электропривод передних стекол и 17-дюймовые легкосплавные диски.
|Комплектация
|Цена (рублей)
|Classic
|729 900
|Classic с пакетом Optima
|от 766 900
|Comfort
|от 809 900
|Luxe
|от 859 900
|Luxe с пакетом Prestige
|от 888 900
Кондиционер и аудиосистема появятся только в версии Classic с пакетом опций Optima, а комплектация Comfort дополнительно получит подогрев сидений, зеркал, электропривод задних стекол, парктроник, противотуманные фары и систему выбора режимов движения.
В оснащение модификации Luxe входит обогрев лобового стекла и руля, подогрев задних сидений, датчики дождя и света, климат-контроль, а также кожаная отделка руля и рычага КПП. Топовый вариант получит мультимедийную систему с навигацией и камеру заднего вида.
Хэтчбек будет предлагаться со 122-сильным двигателем 1.8, который сможет работать в паре с «механикой» или «роботом».
Для сравнения, цены на Renault Sandero Stepway начинаются от 689 990 рублей за машину с 82-сильным двигателем. Эта модель доступна только с моторами 1.6: 102-сильный вариант обойдется минимум в 759 990 рублей, а 113-сильный – в 729 990.
Kia Rio X-Line со 123-сильным мотором стоит от 849,9 тысячи рублей, а переднеприводная «Крета» с таким же агрегатом обойдется в 904,9 тысячи рублей.