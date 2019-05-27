«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRay Cross

В опубликованном письме говорится о «возможном несоответствии вала электроусилителя рулевого управления» и необходимости замены промежуточного вала. От представителей марки требуют в срочном порядке доставить попадающие автомобили на территорию дилерского центра. Вероятно, проблема была выявлена после появления в Сети ролика с новым XRay Cross, у которого лопнули сварные швы рулевого вала.

Ситуация, очевидно, нестандартная, так как сообщение об отзывы ещё не появилось на сайте Росстандарта, а судя по письму, от дилеров требуется немедленно провести необходимый ремонт.