Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:00

«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRay Cross

У автомобилей выявлен дефект рулевого вала

На канале Laden Loven появилась информация о срочном отзыве Lada XRay Cross. Дилерам предписано лично связаться с владельцем автомобиля и на эвакуаторе доставить машину на сервис. Такое распоряжение дал начальника управления организации сервисного обслуживания «АвтоВАЗа».
Загрузка...

В опубликованном письме говорится о «возможном несоответствии вала электроусилителя рулевого управления» и необходимости замены промежуточного вала. От представителей марки требуют в срочном порядке доставить попадающие автомобили на территорию дилерского центра. Вероятно, проблема была выявлена после появления в Сети ролика с новым XRay Cross, у которого лопнули сварные швы рулевого вала.

Ситуация, очевидно, нестандартная, так как сообщение об отзывы ещё не появилось на сайте Росстандарта, а судя по письму, от дилеров требуется немедленно провести необходимый ремонт.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о проведении сервисной акции в отношении Lada Largus. Компания отозвала 32 892 автомобилей, у которых выявили «возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов», что вызывает повышение необходимого усилия на педали тормоза.

Источник: Laden Loven
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...