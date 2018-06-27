Lada отправит в ремонт хэтчбеки XRay

«АвтоВАЗ» объявил об отзыве хэтчбеков Lada XRay, у которых обнаружили проблемы с подвеской. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под действие сервисной акции подпадают 7220 автомобилей, который были проданы с ноября прошлого года по настоящий момент. У них обнаружен дефект поворотного кулака – его элементы выполнены из серого чугуна вместо высокопрочного.

На сервисе проверят качество поворотного кулака и заменят его в случае необходимости. Все работы будут проведены бесплатно.

Длительный тест Lada XRay: часть первая и вторая

Проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.

В прошлом году «АвтоВАЗ» отправил в ремонт 19,6 тысячи хэтчбеков Lada XRay. Причиной отзыва стало перетирание жгутов проводов двигателя из-за соприкосновения с кромкой площадки аккумулятора.