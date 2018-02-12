BMW сделает «заряженный» X7 для русских, американцев и китайцев

У серийной версии кроссовера BMW X7 появится «заряженная» модификация M Performance, которая будет ориентирована на российский, китайский и североамериканский рынки. Об этом сообщает Autocar.

Никаких деталей о такой версии модели пока нет. Предполагается, что она будет именоваться xDriveM60i. M performance-модификация седана 7 серии оснащается 6,6-литровым мотором V12, который выдает 610 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

Концепт-кар BMW X7

Дебют серийной версии BMW X7 состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Предполагается, что в моторную гамму модели войдут трехлитровые дизельные двигатели и бензиновые моторы рабочим объемом 4,4 литра. Не исключено появление гибридной модификации.

По габаритам серийная версия X7 будет идентична концепту. Длина прототипа составляет 5020 миллиметров, ширина – 2020 миллиметров, высота – 1800 миллиметров, а колесная база равна 3010 миллиметрам.

Концепт-кар BMW X7

Производство X7 наладят на предприятии BMW в США.

Прототип самого большого кроссовера BMW дебютировал в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Концептуальный вседорожник оснащался гибридной силовой установкой и шестью посадочными местами.

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