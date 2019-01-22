Раскрыта информация об обновленном Cadillac XT5

Cadillac XT5 для китайского рынка оснастят новой 2,0-литровой «турбочетверкой», отдача которой составит 241 лошадиную силу и 350 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с девятидиапазонной автоматической коробкой передач. Дорестайлинговый кроссовер комплектуется мотором 2.0 LTG в двух степенях форсировки: 250 сил и 400 Нм момента и 269 сил и 400 Нм момента. Кроме того, в гамме есть умеренный гибрид на базе старшего агрегата, дополненного мотором-генератором мощностью 6,6 киловатта (девять лошадиных сил) и 49 Нм момента.