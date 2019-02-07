Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спортивную» версию

Cadillac XT5 Sport комплектуется решеткой радиатора с глянцевым черным покрытием и хромированной окантовкой, светодиодными фарами, боковыми подножками, 20-дюймовыми колесами цвета Technical Gray и спортивными педалями. Салон кроссовера может быть выполнен в двух цветовых решениях: Cirrus/Jet Black с алюминиевыми декоративными панелями и черном Jet Black.

Оснащение кроссоверов в версии Sport соответствует комплектациям Luxury и Premium Luxury. Сюда входил удалённый запуск двигателя, аудиосистема Bose с восемью динамиками, кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, электропривод багажника с программируемой высотой открытия.

Под капотом Cadillac XT5 Sport установлен атмосферный двигатель 3,6 V6 мощностью 314 лошадиных сил и 368 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» с подрулевыми лепестками.

Начальная цена кроссовера в России — 2 890 000 рублей.