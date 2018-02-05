Конкурент Lexus NX и BMW X3 дебютирует весной

Пульс

Названа дата дебюта самого маленького и доступного кроссовера Cadillac

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5 февраля 2018

Компания Cadillac собирается представить свой самый маленький и доступный кроссовер XT4 в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Automotive News.

[Судим о Cadillac XT5 по Mercedes-AMG GLE 43](https://motor.ru/testdrives/glext5.htm)

Судим о Cadillac XT5 по Mercedes-AMG GLE 43

Никаких дополнительных подробностей о модели пока нет. Кроссовер расположится на ступень ниже XT5. Ожидается, что новинка позволит автопроизводителю увеличить продажи в Китае. Конкурентами XT4 будут, в частности, BMW X3 и Lexus NX.

Производство Cadillac XT4 наладят на предприятии General Motors в Канзасе. Там же выпускается седан Chevrolet Malibu.

О том, что руководство Cadillac дало «зеленый свет» компактному кроссоверу, стало известно в декабре 2015 года. Тогда так же отмечалось, что модель должна помочь компании улучшить позиции на китайском рынке.

Сейчас самым маленьким кроссовером Cadillac является XT5. На российском рынке цены на этот вседорожник начинаются с 2 990 000 рублей.

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