Названа дата дебюта самого маленького и доступного кроссовера Cadillac

Компания Cadillac собирается представить свой самый маленький и доступный кроссовер XT4 в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Automotive News.

Никаких дополнительных подробностей о модели пока нет. Кроссовер расположится на ступень ниже XT5. Ожидается, что новинка позволит автопроизводителю увеличить продажи в Китае. Конкурентами XT4 будут, в частности, BMW X3 и Lexus NX.

Производство Cadillac XT4 наладят на предприятии General Motors в Канзасе. Там же выпускается седан Chevrolet Malibu.

О том, что руководство Cadillac дало «зеленый свет» компактному кроссоверу, стало известно в декабре 2015 года. Тогда так же отмечалось, что модель должна помочь компании улучшить позиции на китайском рынке.

Сейчас самым маленьким кроссовером Cadillac является XT5. На российском рынке цены на этот вседорожник начинаются с 2 990 000 рублей.