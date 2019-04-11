Европейскому Nissan X-Trail упростили гамму двигателей

Вместо турбомотора 1.6 DIG-T на Nissan X-Trail будут ставить двигатель 1.3 DIG-T, разработанный альянсом Renault-Nissan совместно с Daimler. Мощность — 160 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента (у прежнего агрегата было 163 силы и 240 Нм). Коробка тоже новая: шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями вместо вариатора у предшественника. Бензиновый X-Trail для Европы может быть только переднеприводным.
Пара дизелей 1.6 и 2.0 заменена одним мотором — 150-сильным агрегатом объемом 1,7 литра. Он работает в паре только с шестиступенчатой «механикой». Дизельные кроссоверы могут иметь как передний, так и полный привод.
Гамма двигателей российского Nissan X-Trail останется без изменений. Она состоит из трех агрегатов: 130-сильного дизеля объемом 1,6 литра, а также бензиновых моторов 2.0 и 2.5 (144 и 171 сил соответственно). Бензиновые двигатели работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором Xtronic. Дизель сочетается только с «механикой».
Цены на X-Trail начинаются от 1,4 миллиона рублей.