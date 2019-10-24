Yamaha передумала выпускать автомобили

Топ-менеджмент компании в ходе обсуждений принял решение, что пока лучше сосредоточиться на уже существующих проектах. По их мнению, пишет Motor1, стартовать на развитом в плане технологий автомобильном рынке, когда нет возможности предложить что-то инновационное и конкурентоспособное, нецелесообразно.
Компания уже давно предпринимает попытки выйти на автомобильный рынок. В ноябре 2013 года японский производитель привез на автосалон в Токио концепт двухместного городского кей-кара, который получил название Motiv. Специально для европейского рынка машина была создана в двух модификациях — бензиновой и электрической.
Работа над этим проектом началась еще в 2008 году, но была приостановлена из-за начала мирового экономического кризиса. Производство возобновили в 2011 году и за 15 месяцев компания в соавторстве с одним из создателей суперкара McLaren F1 Гордоном Мюрреем построила достойного конкурента «Смарту», но в производство Motiv так и не запустили.
В 2015 году японцы предприняли еще одну попытку выйти на желанный рынок — тогда марка заявила, что запустит в серию спорткар с 1,5-литровым турбомотором, который будет построен на основе концепции Sports Ride. Предполагалось, что в Европе новинка появится к 2019 году и будет стоить около 50 тысяч евро.