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19:56

Yamaha передумала выпускать автомобили

Компания поняла, что пока что не сможет превзойти конкурентов

Руководство компании Yamaha, которая известна как производитель мотоциклов, приняло решение отказаться от идеи строительства автомобиля. По словам представителей марки, у них пока нет ресурсов, чтобы в ближайшее время выпустить автомобиль, который будет радикально отличаться от конкурентов.

Топ-менеджмент компании в ходе обсуждений принял решение, что пока лучше сосредоточиться на уже существующих проектах. По их мнению, пишет Motor1, стартовать на развитом в плане технологий автомобильном рынке, когда нет возможности предложить что-то инновационное и конкурентоспособное, нецелесообразно.

Компания уже давно предпринимает попытки выйти на автомобильный рынок. В ноябре 2013 года японский производитель привез на автосалон в Токио концепт двухместного городского кей-кара, который получил название Motiv. Специально для европейского рынка машина была создана в двух модификациях — бензиновой и электрической.

Концепт Motiv

Работа над этим проектом началась еще в 2008 году, но была приостановлена из-за начала мирового экономического кризиса. Производство возобновили в 2011 году и за 15 месяцев компания в соавторстве с одним из создателей суперкара McLaren F1 Гордоном Мюрреем построила достойного конкурента «Смарту», но в производство Motiv так и не запустили.

В 2015 году японцы предприняли еще одну попытку выйти на желанный рынок — тогда марка заявила, что запустит в серию спорткар с 1,5-литровым турбомотором, который будет построен на основе концепции Sports Ride. Предполагалось, что в Европе новинка появится к 2019 году и будет стоить около 50 тысяч евро.