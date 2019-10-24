Yamaha передумала выпускать автомобили

Топ-менеджмент компании в ходе обсуждений принял решение, что пока лучше сосредоточиться на уже существующих проектах. По их мнению, пишет Motor1, стартовать на развитом в плане технологий автомобильном рынке, когда нет возможности предложить что-то инновационное и конкурентоспособное, нецелесообразно.

Компания уже давно предпринимает попытки выйти на автомобильный рынок. В ноябре 2013 года японский производитель привез на автосалон в Токио концепт двухместного городского кей-кара, который получил название Motiv. Специально для европейского рынка машина была создана в двух модификациях — бензиновой и электрической.