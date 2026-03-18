Яндекс заключил соглашение о продаже Авто.ру

«Сумма сделки составит 35 млрд рублей. После её закрытия к „Т-Авто“ перейдут все активы Авто.ру — сервис объявлений о продаже машин Авто.ру, B2B-платформа „Авто.ру Бизнес“ и „еКредит“ — решение для цифрового автокредитования в дилерских центрах», — говорится в сообщении.

Завершить сделку планируют через несколько месяцев, после получения всех необходимых согласований. Дальнейший рост «Авто.ру» будет связан с расширением финансовых сервисов для участников сделок и созданием экосистемы комплексных решений для автомобилистов.

Партнёрство с «Т-Технологиями» позволит «Авто.ру» предложить пользователям полный спектр решений — от финансовых инструментов для сделок до сервисов для повседневной эксплуатации автомобилей.

В «Яндексе» подчеркнули, что главный фокус компании остаётся на направлениях, где экосистема и технологии позволяют масштабировать бизнес в разы. Участие в сделке даст возможность перенаправить ресурсы в быстрорастущие технологические сегменты, сохраняя при этом сбалансированный портфель в интересах всех сторон.

