Мультимедийки «Яндекс.Авто» установят в Renault, Nissan и Chery

Компания «Яндекс» договорилась об использовании мультимедийной платформы «Яндекс.Авто» на моделях Renault, Nissan и Chery. В частности, речь идет о кроссоверах Kaptur, Qashqai и X-Trail, а также Тiggo 5. Об этом было объявлено на конференции Yet another Conference.

«Яндекс.Авто» войдет в список оснащения Cherry Tiggo 5 в комплектации Connected MT – она доступна для заказа. Летом платформу начнут устанавливать на «Ниссаны», а позднее ее получит Renault Kaptur лимитированной серии.

На сегодняшний день мультимедийная платформа «Яндекс.Авто» уже интегрирована в 30 тысяч автомобилей. Она используются в седанах Toyota Camry и кроссоверах RAV4. Помимо этого, подписано соглашение о сотрудничестве с Ford, «КАМАЗ», группой Jaguar Land Rover и «АвтоВАЗом».

Платформа «Яндекс.Авто» была представлена в сентябре 2017 года. С ее помощью можно получить доступ сразу к несокльким онлайн-сервисам компании: навигатору, музыке, погоде. В зависимости от марки машины набор приложений и доступных сервисов может отличаться.