В каршеринге «Яндекса» снова появились Porsche 911

Арендовать спорткар может любой пользователь сервиса, которому исполнилось 26 лет и водительский стаж которого не меньше шести лет. В отличие от обычных автомобилей каршеринга, оставить 911 можно только в пределах ТТК и в районе Воробьевых гор.
После запроса аренды пользователем подключается внутренний алгоритм, который проанализирует историю прошлых аренд пользователя. В частности, будет учитываться стиль вождения пользователя и число нарушений.
На прошлой неделе автопарк «Яндекса» пополнился еще двумя необычными моделями. Клиентам стали доступны классические Ford Mustang конца 60-х годов в кузове купе и кабриолет.
По словам представителей компании, оба автомобиля полностью отреставрировали, а многие элементы даже удалось сохранить. Например, до сегодняшний дней дожила заводская механическая трансмиссия и кнопки переключения.
Porsche 911 появились в автопарке «Яндекса» в 2018 году. Помимо 420-сильных спорткаров, к аренде были доступны кроссоверы Macan. Стоимость аренды начиналась от 20 рублей за минуту.