Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:45

В каршеринге «Яндекса» снова появились Porsche 911

Теперь взять в аренду можно одну из двух моделей Carerra 4S

Компания «Яндекс» вернула в автопарк своего каршеринга спорктар Porsche 911. Взять автомобиль в аренду можно на срок от одного до 24 часов.

Арендовать спорткар может любой пользователь сервиса, которому исполнилось 26 лет и водительский стаж которого не меньше шести лет. В отличие от обычных автомобилей каршеринга, оставить 911 можно только в пределах ТТК и в районе Воробьевых гор.

После запроса аренды пользователем подключается внутренний алгоритм, который проанализирует историю прошлых аренд пользователя. В частности, будет учитываться стиль вождения пользователя и число нарушений.

На прошлой неделе автопарк «Яндекса» пополнился еще двумя необычными моделями. Клиентам стали доступны классические Ford Mustang конца 60-х годов в кузове купе и кабриолет.

По словам представителей компании, оба автомобиля полностью отреставрировали, а многие элементы даже удалось сохранить. Например, до сегодняшний дней дожила заводская механическая трансмиссия и кнопки переключения.

Porsche 911 появились в автопарке «Яндекса» в 2018 году. Помимо 420-сильных спорткаров, к аренде были доступны кроссоверы Macan. Стоимость аренды начиналась от 20 рублей за минуту.