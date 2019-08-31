В каршеринге «Яндекса» снова появились Porsche 911

Арендовать спорткар может любой пользователь сервиса, которому исполнилось 26 лет и водительский стаж которого не меньше шести лет. В отличие от обычных автомобилей каршеринга, оставить 911 можно только в пределах ТТК и в районе Воробьевых гор.

После запроса аренды пользователем подключается внутренний алгоритм, который проанализирует историю прошлых аренд пользователя. В частности, будет учитываться стиль вождения пользователя и число нарушений.