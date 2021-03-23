«Яндекс.Навигатор» научился предупреждать о сложных перекрестках и опасных обгонах

Подсказки отображаются на карте специальными знаками. Также можно включить голосовые предупреждения. Новая функция работает следующим образом: если водитель превышает скорость, при подъезде к опасному участку он услышит, например: «Впереди опасный участок для обгона».
Для того, чтобы новая функция заработала, алгоритмы «Яндекса проанализировали» более 140 тысяч дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах. Самые аварийные места отметили специальными знаками, в итоге в последней версии «Навигатора» на карте появилось 1380 опасных участков.
Фото: Яндекс
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Подсказки на карте делятся на четыре типа: опасный участок, сложный перекресток, предупреждение о пешеходах и опасный участок для обгона.
По данным «Яндекса», ежемесячно «Навигатором» пользуются 21 миллион россиян. С помощью приложения можно построить маршрут с учетом пробок, найти парковку, а также получить предупреждение о камерах, авариях и ремонтных работах.