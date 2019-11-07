«Яндекс» выпустил на дороги беспилотного робота-доставщика

Сейчас по дорогам уже ездят несколько роботов, они возят документы из штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, и на нем доезжают до других офисов компании. Передвигается «Ровер» самостоятельно, но пока что за ним дистанционно присматривает оператор.
Робот оснащен лидаром, благодаря которому может передвигаться даже в темноте, также он, как и любой беспилотный автомобиль, умеет распознавать объекты на пути, пропускать людей и животных, планировать маршрут, объезжая препятствия.
В будущем компания планирует использовать «Ровера» в остальных своих проектах — например, он может доставлять еду для сервисов «Яндекс.Лавка» или «Яндекс.Еда», также он может взять на себя роль курьера и привозить товары с маркетплейса «Беру».
Это уже не первый опыт компании в создании беспилотного транспорта, в автопарке «Яндекса» есть автономная Hyundai Sonata, а также пять Toyota Prius, которые уже проходят испытания в городской среде. К концу текущего 2019 года компания хочет увеличить число машин без водителя на дорогах Москвы до 100 штук, а через два года — до тысячи экземпляров.