«Яндекс» выпустил на дороги беспилотного робота-доставщика

Сейчас по дорогам уже ездят несколько роботов, они возят документы из штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, и на нем доезжают до других офисов компании. Передвигается «Ровер» самостоятельно, но пока что за ним дистанционно присматривает оператор.

Робот оснащен лидаром, благодаря которому может передвигаться даже в темноте, также он, как и любой беспилотный автомобиль, умеет распознавать объекты на пути, пропускать людей и животных, планировать маршрут, объезжая препятствия.