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15:45

Количество беспилотников «Яндекса» увеличится до 1000 машин

В компании рассказали о планах развития беспилотного транспорта до 2022 года

К концу 2019 года «Яндекс» намерен вывести на тесты 100 автономных машин, а уже через два года число беспилотников увеличится до 1000 штук. Об этом представитель компании рассказал агентству «Москва».

В «Яндексе» объяснили, что расширение автопарка требуется для ускорения развития беспилотных технологий. «Мы постоянно совершенствуемся в этой сфере, изменяя и улучшая различные компоненты, пояснили в компании. Например, для проверки и оценки результатов нужно проехать много километров в автономном режиме: мы можем проехать миллион километров и на пяти автомобилях, но на это потребуется гораздо больше времени».

В июле «Яндекс» представил прототип беспилотника на базе Sonata восьмого поколения. В настоящее время машина проходит заключительные тесты на закрытом полигоне, после чего такую «Сонату» можно будет встретить на улицах Москвы.

Кроме этой модели в автопарке компании имеются пять автономных Toyota Prius, которые уже тестируются в столице, и еще 45 машин, готовых к испытаниям. Помимо Hyundai и Toyota «Яндекс» сотрудничает с брендом Kia.

Источник: агентство «Москва»