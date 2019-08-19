Количество беспилотников «Яндекса» увеличится до 1000 машин

В июле «Яндекс» представил прототип беспилотника на базе Sonata восьмого поколения. В настоящее время машина проходит заключительные тесты на закрытом полигоне, после чего такую «Сонату» можно будет встретить на улицах Москвы.

Кроме этой модели в автопарке компании имеются пять автономных Toyota Prius, которые уже тестируются в столице, и еще 45 машин, готовых к испытаниям. Помимо Hyundai и Toyota «Яндекс» сотрудничает с брендом Kia.