Яндекс запустил сервис аренды автомобилей по подписке

Новая услуга позволяет взять в аренду автомобили сроком от месяца до полутора лет. Самым доступным в рамках сервиса стал Volkswagen Polo. Стоимость одного месяца аренды модели при условии годовой подписки, лимите пробега 16 000 километров и франшизе в размере 30 000 рублей составит 19 000 рублей.
Арендовать Skoda Octavia на таких же условиях можно за 28 000 рублей в месяц. Стоимость месяца эксплуатации BMW 5 серии, а также Mersedes-Benz С и E-класса составит от 47 000 до 65 000 рублей. Самой дорогой моделью в рамках сервиса долгосрочной аренды стал электрический Nissan Leaf. Оформить месячную подписку на электрокар можно за 77 000 рублей.
Kia запускает в России программу «автомобилей по подписке»
В стоимость услуги включен плановый техосмотр и шиномонтаж, а также ОСАГО, каско и страхование жизни. В случае поломки автомобиля пользователь может вызвать специалиста, который определит причину неисправности на месте, либо самостоятельно отвезет машину на СТО, а затем вернет обратно. Кроме того, вскоре можно будет заказать перегон автомобиля в любую точку города. В свою очередь, бензин, парковка, а также штрафы и мойка оплачиваются отдельно.
Как и в случае с классическим каршерингом, воспользоваться долгосрочной арендой можно водителям с 21 года и двухлетним стажем. Оформить подписку на модели бизнес-класса можно с 26 лет, со стажем вождения не менее шести лет. Забронировать автомобиль можно через приложение, выбрав модель, тип страховки, а также срок подписки. В настоящий момент сервис доступен на территории Москвы, однако вскоре зону планируется расширить на Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
В конце сентября компания Kia запустила в России программу автомобилей по подписке, которая действует на базе дилерских предприятий марки. На первом этапе по подписке доступны пять моделей: это Rio, K5, Seltos, Sportage и Sorento. В дальнейшем список машин в «подписном» парке будет расширяться.