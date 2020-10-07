Яндекс запустил сервис аренды автомобилей по подписке

Новая услуга позволяет взять в аренду автомобили сроком от месяца до полутора лет. Самым доступным в рамках сервиса стал Volkswagen Polo. Стоимость одного месяца аренды модели при условии годовой подписки, лимите пробега 16 000 километров и франшизе в размере 30 000 рублей составит 19 000 рублей.

Арендовать Skoda Octavia на таких же условиях можно за 28 000 рублей в месяц. Стоимость месяца эксплуатации BMW 5 серии, а также Mersedes-Benz С и E-класса составит от 47 000 до 65 000 рублей. Самой дорогой моделью в рамках сервиса долгосрочной аренды стал электрический Nissan Leaf. Оформить месячную подписку на электрокар можно за 77 000 рублей.

В стоимость услуги включен плановый техосмотр и шиномонтаж, а также ОСАГО, каско и страхование жизни. В случае поломки автомобиля пользователь может вызвать специалиста, который определит причину неисправности на месте, либо самостоятельно отвезет машину на СТО, а затем вернет обратно. Кроме того, вскоре можно будет заказать перегон автомобиля в любую точку города. В свою очередь, бензин, парковка, а также штрафы и мойка оплачиваются отдельно.