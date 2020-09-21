Kia запускает в России программу «автомобилей по подписке»

Программа, получившая название KiaMobility, работает следующим образом: клиент может оформить подписку на любую из пяти перечисленных моделей на срок от одного дня до одного года. В компании пояснили, что программа удобна для тех, кто хочет провести длительный тест-драйв или нуждается в машине на период командировки. Также предусмотрена возможность подмены автомобиля на более комфортный – например, для поездки в отпуск или в путешествие.

Kia разработала собственную платформу управления автомобилями по подписке. В дальнейшем она будет дополнена интерактивной системой для дистанционного наблюдения за состоянием машины.