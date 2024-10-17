Яндекс вывел на дороги первый беспилотный грузовик

Яндекс вывел на дороги первый беспилотный грузовикВ кабине машины на первом этапе испытаний находится человек
Беспилотный грузовик построен на базе китайской модели Shacman X6000. Благодаря набору специальных сенсоров, лидаров и датчиков позиционирования машина способна в автоматическом режиме сопоставлять свое местоположение с высокоточными картами. Кроме того, грузовик распознает дорожную разметку, объекты инфраструктуры, а также дорожные знаки и других участников движения.
Для безопасности в грузовике продублированы ключевые органы управления, включая тормозную систему. Также машину оснастили фирменной системой автоматической очистки сенсоров и камер (как мы знаем, это большая проблема). На первом этапе во время поездок в кабине находится водитель, который периодически берет управление на себя. Главной задачей специалистов является сбор информации, которую впоследствии будут использовать для обучения нейросетей, участвующих в управлении автономным грузовиком.
В конце сентября на трассе М-11 «Нева» начали курсировать беспилотные грузовики. При этом водитель-оператор сидит в машинах на пассажирском сиденье.