Яндекс вывел на дороги первый беспилотный грузовик

Для безопасности в грузовике продублированы ключевые органы управления, включая тормозную систему. Также машину оснастили фирменной системой автоматической очистки сенсоров и камер (как мы знаем, это большая проблема). На первом этапе во время поездок в кабине находится водитель, который периодически берет управление на себя. Главной задачей специалистов является сбор информации, которую впоследствии будут использовать для обучения нейросетей, участвующих в управлении автономным грузовиком.