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Опубликовано 17 октября 2024, 19:25
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Яндекс вывел на дороги первый беспилотный грузовик

В кабине машины на первом этапе испытаний находится человек
Компания Яндекс начала испытания собственного беспилотного грузовика. Автономная машина совершила первую поездку по трасе М-4 из Москвы в Тулу. Роботизированный автомобиль, оснащенный нейросетями и технологиями машинного обучения, разработали специалисты подразделения автономного транспорта компании. В будущем, после сбора данных, беспилотник начнет курсировать между городами без оператора в кабине.
Яндекс вывел на дороги первый беспилотный грузовик
© Яндекс
Анастасия Мельник

Беспилотный грузовик построен на базе китайской модели Shacman X6000. Благодаря набору специальных сенсоров, лидаров и датчиков позиционирования машина способна в автоматическом режиме сопоставлять свое местоположение с высокоточными картами. Кроме того, грузовик распознает дорожную разметку, объекты инфраструктуры, а также дорожные знаки и других участников движения.

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Для безопасности в грузовике продублированы ключевые органы управления, включая тормозную систему. Также машину оснастили фирменной системой автоматической очистки сенсоров и камер (как мы знаем, это большая проблема). На первом этапе во время поездок в кабине находится водитель, который периодически берет управление на себя. Главной задачей специалистов является сбор информации, которую впоследствии будут использовать для обучения нейросетей, участвующих в управлении автономным грузовиком.

В конце сентября на трассе М-11 «Нева» начали курсировать беспилотные грузовики. При этом водитель-оператор сидит в машинах на пассажирском сиденье.

Источник:Яндекс
Автор:Анастасия Мельник
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#Россия
#Беспилотники
#Яндекс