«Яндекс» начал продавать собственные мультимедийные комплексы

В цену комплекса входит установка в сервисном центре, подписка на стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», предоплаченный доступ в интернет на полгода. Сервисами компании можно будет пользоваться без ограничений по трафику, однако для других ресурсов доступен только один гигабайт в месяц.