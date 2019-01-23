«Яндекс» начал продавать собственные мультимедийные комплексы

На данный момент головные устройства доступны для Renault Kaptur и Duster, Volkswagen Polo и Lada X-Ray – их можно установить вместо штатной аудиосистемы. Позднее появятся комплексы, которые подойдут для Lada Vesta, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Skoda Rapid и Kia Rio.
Устройства можно заказать на специальном сайте. Пока продажи начались только в Нижнем Новгороде, однако потом новинка появится и в других городах.
В цену комплекса входит установка в сервисном центре, подписка на стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», предоплаченный доступ в интернет на полгода. Сервисами компании можно будет пользоваться без ограничений по трафику, однако для других ресурсов доступен только один гигабайт в месяц.
Платформа «Яндекс.Авто» была представлена в сентябре 2017 года. С ее помощью можно получить доступ сразу к нескольким онлайн-сервисам компании: навигатору, музыке, погоде. На сегодняшний день «Яндекс.Авто» уже интегрирован в 50 тысяч автомобилей.
Мультимедийные комплекс с уже предустановленной системой «Яндекс.Авто» сейчас доступны для машин Renault, Nissan, Chery и Toyota.