«Яндекс» запустил свой каршеринг

В Москве заработал каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв». В автопарке представлено 750 автомобилей трех моделей: Kia Rio и Rio X-Line, а также Renault Kaptur.

Стоимость аренды – от пяти рублей за минуту. При этом цена меняется в зависимости от времени суток и спроса на машины в конкретном районе.

Впоследствии появится вариант с фиксированной стоимостью поездки. Для того, чтобы узнать точную стоимость поездки еще до ее начала, нужно будет ввести пункт назначения. Сначала этот тариф запустят в тестовом режиме и его смогут выбрать не все пользователи «Яндекс.Драйва».

Оставить машину можно внутри МКАД, в Химках, Митино, Красногорске, Северном и Южном Бутово, Жулебино, Новокосино, а также на парковке аэропорта Шереметьево. Кроме того, не предусмотрено штрафных санкций за оставление автомобиля с пустым баком.

В каждой машине будет установлена мультимедийная система с фирменной оболочкой «Яндекс.Авто», в которой уже работают сервисы «Навигатор» и «Музыка».

Сейчас в Москве работают 12 операторов каршеринга. Автопарк в общей сложности насчитывает около трех тысяч автомобилей.

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