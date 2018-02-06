«Яндекс» зафиксирует стоимость поездки на каршеринговой машине

Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» ввел фиксированную стоимость поездки на арендованном автомобиле. Такая тарификация будет работать вместе с поминутной оплатой поездки.

Для того, чтобы узнать точную стоимость поездки еще до ее начала, нужно будет ввести пункт назначения. В этом случае минута поездки будет стоить пять рублей, включая страхование по Каско. При этом если поездка займет больше времени, чем планировалось изначально, то цена все равно останется неизменной.

Сначала тариф с фиксированной стоимостью будет работать в тестовом режиме, поэтому выбрать его смогут не все пользователи «Яндекс.Драйва».

О том, что компания «Яндекс» собирается запустить собственный каршеринговый сервис, было объявлено в декабре 2017 года. Тогда сообщалось, что парк автомобилей компании будет состоять из седанов Kia Rio, хэтчбеков Rio X-Line, а также кроссоверов Renault Kaptur.

Сервис начнет работать во второй половине февраля. При этом зарегистрироваться в нем можно уже сейчас.