Машину вывели на дороги общего пользования после снегопада

Пульс

Беспилотный автомобиль «Яндекса» проехал по московским улицам

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16 февраля 2018

«Яндекс» опубликовал видео, в котором показано, как прототип беспилотного автомобиля компании едет по московским улицам после снегопада. Ролик размещен на YouTube-канале «Яндекс.Такси».

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Апельсин, бутылка и еще 5 способов обвести автопилот вокруг пальца

Испытания автопилота в зимних условиях «Яндекс» начал в ноябре прошло года. Тогда машины ездили по закрытой территории, а теперь прокатились по дорогам общего пользования. Автомобиль двигался со скоростью 20-30 километров в час, объезжая припаркованные машины и пропуская пешеходов.

Компания учит электронику ориентироваться в условиях плохой видимости, когда знаки, разметка и края проезжей части заметены снегом. Кроме того, в «Яндексе» намерены разработать особые алгоритмы движения в условиях гололеда.

Видео с YouTube-канала «Яндекс.Такси»

В какие неприятности попадали машины с автопилотами

Первый прототип с автопилотом «Яндекс» показал весной 2017 года. Тестовые автомобили компании построены на базе гибридов Toyota Prius, а также оснащены аппаратурой фирм Velodyne и Nvidia. Программное обеспечение российская компания готовит самостоятельно.

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