В Китае дебютировал концепт с салоном-трансформером

Кресла с технологией Zero Gravity двигаются продольно в довольно широком диапазоне и могут вращаться на 90 градусов. В каждое встроен ремень безопасности и несколько подушек, а амортизирующим слоем выступает мягкий полиэфирный шелк. На большинстве других поверхностей использован полупрозрачный материал ecoSkin Lux, изготовленный из переработанного термопластичного эластомера и красиво подсвеченный изнутри. Закрепленный на потолке дисплей ездит по специальным полозьям, и лучше всего его смотреть с разложенного в кровать второго ряда. Что из этого можно будет увидеть на серийных автомобилях, а что так и останется фантазией авторов, пока неясно.