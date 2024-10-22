В Китае дебютировал концепт с салоном-трансформером

В Китае дебютировал концепт с салоном-трансформеромСвоё видение идеального автомобиля для поколения Z представила фирма Yanfeng
Компания Yanfeng, один из крупнейших китайских производителей комплектующих для автомобильной промышленности, представила концепт XiM25, демонстрирующий новые технология и решения, ориентированные на покупателей поколения Z. Предполагается, что здесь они будут играть в видеоигры, смотреть фильмы и прочее, а внутреннее пространство будет подстраиваться под текущие запросы. Фактически это очередное воплощение популярной концепции «третьего пространства», в которой автомобилю отводится роль «мобильного цифрового убежища».
Салон XiM25 оборудован по последнему слову техники. Тут есть ультраширокоформатный проекционный дисплей по типу BMW Panoramic Vision и руль ClickRim. Последний собран из отдельных модулей, оснащен датчиками хвата, обогревом и специальными разъемами, которые позволяют автоматически устанавливать оплетку и на ⅔ сокращают время сборки. Дефлекторы вентиляции концепта умеют имитировать легкий бриз, причем паттерн обдува можно синхронизировать с интерьерной подсветкой. Сенсорная панель между задними сиденьями интересна скрытым интерфейсом, что якобы помогает устранить визуальный беспорядок и световое загрязнение от множества экранов.
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Кресла с технологией Zero Gravity двигаются продольно в довольно широком диапазоне и могут вращаться на 90 градусов. В каждое встроен ремень безопасности и несколько подушек, а амортизирующим слоем выступает мягкий полиэфирный шелк. На большинстве других поверхностей использован полупрозрачный материал ecoSkin Lux, изготовленный из переработанного термопластичного эластомера и красиво подсвеченный изнутри. Закрепленный на потолке дисплей ездит по специальным полозьям, и лучше всего его смотреть с разложенного в кровать второго ряда. Что из этого можно будет увидеть на серийных автомобилях, а что так и останется фантазией авторов, пока неясно.